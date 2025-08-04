В Краснодаре с 4 по 6 августа изменили расписание трамваев

С 4 по 6 августа в Краснодаре изменили расписание трамваев №2, 6, 7, 11, 15 и 21. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Изменения касаются последних вечерних рейсов и связаны с ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Кирова. Некоторые рейсы будут укорочены или направлены в объезд.

Последний рейс трамвая №2 от ул. Декабристов отправляется в 21:59, от ул. Индустриальной — в 21:55. У трамвая №6 крайние отправления — в 21:21 из Юбилейного микрорайона и в 22:21 от ул. Димитрова. Ряд рейсов маршрутов №6 и №7 будет следовать в объезд ул. Стасова, трамвай №7 в 21:50 проследует до вокзала «Краснодар-1».

У трамвая №11 последние рейсы назначены на 22:05 и 22:41 соответственно. У маршрута №15 — в 21:22 от вокзала и в 21:38 от ул. Метальникова. У маршрута №21 — в 21:03 и 22:12. После 21:20 трамваи направят к вокзалу Краснодар-1.

В мэрии просят пассажиров учитывать изменения и планировать поездки заранее. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (861) 262-51-15.

Анна Гречко