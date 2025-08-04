СКР проверяет причины обрушения моста в Лермонтово

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного после обрушения моста через реку Шапсухо в селе Лермонтово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

По информации СКР, в результате происшествия 3 августа более 300 жителей села оказались фактически отрезанными от основной инфраструктуры. Следователи уточняют, что местные жители якобы неоднократно жаловались на техническое состояние моста, однако капитальный ремонт не проводился.

Уголовное дело возбуждено СУ СКР по Краснодарскому краю. Господин Бастрыкин поручил главе регионального управления Андрею Маслову представить подробный доклад. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате сильных ливней в Туапсинском округе повысился уровень воды в реках. В Лермонтово был смыт мост, также временно ограничивалось движение через Молдаванский перевал — сейчас проезд восстановлен.

Комиссии приступили к оценке последствий подтоплений в Туапсинском округе. К расчистке территорий подключились волонтеры и дополнительные силы МЧС.

Анна Гречко