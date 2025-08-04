Краснодарских экс-адвокатов осудили по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор по делу о покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2023 года адвокат Юрий Костенко, действуя через коллегу Андрея Бобровицкого, получил 1 млн руб. от несовершеннолетнего, подозреваемого в преступлении. Костенко утверждал, что деньги якобы предназначены сотрудникам территориального управления СКР для прекращения уголовного дела на стадии следствия. На деле передавать взятку он якобы не собирался.

Андрей Бобровицкий, не зная о намерениях Юрия Костенко, согласился передать средства и был задержан сотрудниками УФСБ при получении денег. Впоследствии фигурант начал сотрудничать со следствием, а передача средств уже проходила под контролем правоохранителей.

Суд признал Юрия Костенко виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере), ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 80 тыс. руб.

Андрей Бобровицкий признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере) и получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Оба были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Анна Гречко