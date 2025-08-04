В Туапсинском округе начали подсчет ущерба от подтоплений

Комиссии приступили к оценке последствий подтоплений в Туапсинском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

К расчистке территорий подключились волонтеры и дополнительные силы МЧС. Пострадали не только дворы и дома, но и несколько социальных объектов. В поселке Новомихайловском специалисты осматривают поврежденную инфраструктуру.

Без электроснабжения остается один населенный пункт, восстановительные работы продолжаются. В школе №35 в Новомихайловском работает пункт временного размещения. Муниципальный режим ЧС в округе продолжает действовать.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что река в Туапсинском районе вышла из берегов из-за ливней. Сигнал о подтоплении поступил 3 августа в 09:20 по мск после выпадения обильных осадков.

Кроме того, в поселке Агой на побережье Черного моря был зафиксирован смерч, разрушивший пляжную инфраструктуру. Ураганный ветер поднял из воды катамаран и выбросил его на берег.

Анна Гречко