АТОР: Туристы не отменяют поездки на Кубань после непогоды

Несмотря на смерчи и паводки, отели и базы отдыха в Туапсинском районе продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В ассоциации отметили, что непогода не повлияла на планы туристов — аннуляций туров или массовых запросов на переселение зафиксировано не было. По данным операторов «Интурист», «Дельфин», «Мультитур» и других, звонков с тревожными запросами также не поступало.

Как уточнили в АТОР, перебои с водоснабжением затронули лишь отдельные объекты в поселке Новомихайловский — в том числе базы «Русалочка» и «Торнадо». Однако в регионе сохраняется контроль за ситуацией, и восстановление водоснабжения ожидается в ближайшее время. Большинство объектов размещения оборудованы генераторами, что позволяет обеспечивать бесперебойную работу сервисов даже при перебоях с электричеством.

В АТОР добавили, что кратковременный спад спроса после сообщений в СМИ является стандартной реакцией рынка, однако уже через несколько дней бронирования восстанавливаются.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что река в Туапсинском районе вышла из берегов из-за ливней. Сигнал о подтоплении поступил 3 августа в 09:20 по мск после выпадения обильных осадков.

Кроме того, в поселке Агой на побережье Черного моря был зафиксирован смерч, разрушивший пляжную инфраструктуру. Ураганный ветер поднял из воды катамаран и выбросил его на берег.

Анна Гречко