Тамбовским Моршанском до назначения мэра будут управлять из облправительства

Правительство Тамбовской области будет в «ручном режиме» управлять 39-тысячным городом Моршанском, где в середине июля после критики от главы региона ушел в отставку мэр Роман Поленков. Об этом сообщил на планерке в облправительстве в понедельник, 4 августа, врио губернатора Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Первышов поручил обеспечить на уровне заместителей каждого из министров регионального правительство «кураторство за каждой сферой» в Моршанске: в ЖКХ и топливно-энергетическом комплексе, строительстве, дорожной сфере, транспорте, культуре, образовании.

«Из Моршанска приходит много жалоб жителей в соцсетях. Команда там слабенькая, все расслабились. А даже в отсутствие руководителя не нужно сидеть сиднем, нужно работать,— сказал на планерке господин Первышов.— Прошу всех министров определиться с замами, которые у нас будут закреплены за городом, подготовить выезд, провести там установочное совещание».

Глава Моршанска Тамбовской области Роман Поленков ушел в отставку после критики от господина Первышова. Врио губернатора заявлял, заявлял, что недоволен работой господина Поленкова и что «с кадровыми решениями [о назначении главы города] поторопились».

Врио главы Моршанска был назначен зам господина Поленкова Антон Овчинников. По словам господина Первышова, постоянным мэром Моршанска «может быть только тот, кто действительно нацелен на работу в интересах всех жителей»: «Такую кандидатуру представлю через некоторое время».

Сергей Калашников