Врио главы тамбовского Моршанска назначен Антон Овчинников

Решение о досрочном прекращении полномочий главы Моршанска Тамбовской области Романа Поленкова было принято на внеочередном заседании гордумы, подтвердили «Ъ-Черноземье» в городской думе. Также было принято решение о назначении Антона Овчинникова на должность врио главы Моршанска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Моршанска Антон Овчинников

Фото: Пресс-служба администрации Моршанска Врио главы Моршанска Антон Овчинников

Фото: Пресс-служба администрации Моршанска

Антон Овчинников родился 1 августа 1984 года, с 2016-го занимал должность заместителя главы администрации города.

На прошлой неделе врио губернатора Евгений Первышов в ходе оперативного совещания сообщил, что в «ближайшее время» глава Моршанска Тамбовской области Роман Поленков уйдет в отставку. Неделей ранее господин Первышов заявлял, что недоволен работой господина Поленкова и что «с кадровыми решениями [о назначении главы города] поторопились».

Ульяна Ларионова