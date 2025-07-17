Врио главы тамбовского Моршанска назначен Антон Овчинников
Решение о досрочном прекращении полномочий главы Моршанска Тамбовской области Романа Поленкова было принято на внеочередном заседании гордумы, подтвердили «Ъ-Черноземье» в городской думе. Также было принято решение о назначении Антона Овчинникова на должность врио главы Моршанска.
Врио главы Моршанска Антон Овчинников
Фото: Пресс-служба администрации Моршанска
Антон Овчинников родился 1 августа 1984 года, с 2016-го занимал должность заместителя главы администрации города.
На прошлой неделе врио губернатора Евгений Первышов в ходе оперативного совещания сообщил, что в «ближайшее время» глава Моршанска Тамбовской области Роман Поленков уйдет в отставку. Неделей ранее господин Первышов заявлял, что недоволен работой господина Поленкова и что «с кадровыми решениями [о назначении главы города] поторопились».