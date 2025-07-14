Глава Моршанска Тамбовской области уйдет в отставку после критики от Первышова

В «ближайшее время» глава Моршанска Тамбовской области Роман Поленков уйдет в отставку, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в ходе опративного совещания. Неделю назад господин Первышов заявлял, что недоволен работой господина Поленкова и, что «с кадровыми решениями [о назначении главы города] поторопились».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Моршанска Тамбовской области Роман Поленков уйдет в отставку, сообщил врио губернатора

Фото: с сайта тамбовского отделения партии «Единая Россия» Глава Моршанска Тамбовской области Роман Поленков уйдет в отставку, сообщил врио губернатора

Фото: с сайта тамбовского отделения партии «Единая Россия»

«Состоялась встреча с главой Моршанска Поленковым на прошлой неделе. Он выразил желание написать заявление по собственному желанию. Оно будет рассмотрено на ближайшем же заседании [муниципального, утверждающего главу города] совета, сказал на планерке врио губернатора. Это было сознательное решение. 2025 год для системы власти Тамбовской области — год исправления ошибок. Если есть ощущение, что не справляетесь, не надо сидеть и выжидать. Роман понял, что не справляется… Хочу обратиться к главам, коллеги, общайтесь больше с людьми»

Роману Поленкову подыщут другую должность в системе местной власти. Как сообщил господин Первышов, после отставки моршанский глава «останется работать в системе органов власти»: «Подумаем, где его применить».

Неделю назад Евгений Первышов обращал внимание на множество недочетов и недоработок в работе властей Моршанска. «Я не то чтобы замечание делаю, указываю на недочеты. Помимо мусора, нет такого вопроса, где бы у вас не было проблем»,— высказался тогда врио губернатора в адрес главы города.

Моршанск господин Поленков возглавил в статусе врио в октябре 2024 года, сменив на этом посту Алексея Банникова. В феврале 2025 года он был утвержден в должности.

Сергей Калашников