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Коммерсантъ FM
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Президент Литвы принял отставку правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства. Об этом сообщило литовское агентство BNS со ссылкой на аппарат главы государства.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Президент подписал указ об отставке правительства»,— сообщил BNS советник президента Томаш Бержинскас. Господин Науседа поручил ушедшему в отставку кабинету министров временно исполнять обязанности правительства. И.о. премьер-министра назначен министр финансов Римантас Шаджюс.

Кабинет министров Литвы обязан был уйти в отставку вслед за бывшим премьером — Гинтаутасом Палуцкасом. Это подразумевает девятая статья литовского закона о правительстве.

31 июля президент Литвы объявил, что господин Палуцкас уходит в отставку. О решении было объявлено в разгар скандала из-за серии обличающих материалов в СМИ. Бывшего главу правительства заподозрили в использовании полномочий для развития семейного бизнеса. В письме однопартийцам господин Палуцкас вину не признал, а свой уход объяснил желанием не допустить, чтобы семья и коллеги стали заложниками скандалов.

Подробнее о литовских отставках — в материале «Ъ».

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