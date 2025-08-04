Президент Литвы принял отставку правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства. Об этом сообщило литовское агентство BNS со ссылкой на аппарат главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Президент подписал указ об отставке правительства»,— сообщил BNS советник президента Томаш Бержинскас. Господин Науседа поручил ушедшему в отставку кабинету министров временно исполнять обязанности правительства. И.о. премьер-министра назначен министр финансов Римантас Шаджюс.

Кабинет министров Литвы обязан был уйти в отставку вслед за бывшим премьером — Гинтаутасом Палуцкасом. Это подразумевает девятая статья литовского закона о правительстве.

31 июля президент Литвы объявил, что господин Палуцкас уходит в отставку. О решении было объявлено в разгар скандала из-за серии обличающих материалов в СМИ. Бывшего главу правительства заподозрили в использовании полномочий для развития семейного бизнеса. В письме однопартийцам господин Палуцкас вину не признал, а свой уход объяснил желанием не допустить, чтобы семья и коллеги стали заложниками скандалов.

Подробнее о литовских отставках — в материале «Ъ».