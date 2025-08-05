Ladoga с барбекю

Группа Ladoga, владеющая водочным брендом «Царская», начала выпуск соусов барбекю «Крутояр». Под одноименной маркой компания производит виски. Таким способом группа пытается поддержать узнаваемость алкогольных брендов на фоне усиливающихся ограничений в розничной торговле спиртным, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Крупный производитель и дистрибутор алкоголя группа Ladoga начала реализацию соусов барбекю «Крутояр», рассказали “Ъ” в компании. Планируется ежемесячно выпускать 2 тыс. бутылок объемом 250 мл, а при производстве будет использоваться одноименный виски, уточняют там. Содержание спирта в соусах не будет превышает 0,5%. Продукт выпускается совместно с производителем соусов ООО «Мэнфуд», которое уже получило декларацию о соответствии на новую продукцию, следует из реестра Росаккредитации.

Группа Ladoga основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Компания разливает более 350 наименований спиртных напитков, включая водку «Царская», виски Fowler’s, а также импортирует около 1,8 тыс. товарных позиций, в том числе французский коньяк Roullet. В январе—мае 2025 года Ladoga произвела 686 тыс. декалитров водки, что на 27% меньше год к году, войдя в топ-10 отраслевых игроков, следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. По собственным данным компании, в 2024 году ее выручка увеличилась на 41%, до 51,5 млрд руб.

Ранее группа начала производство джемов Barrister, под этим брендом компания выпускает одноименный джин. Другой крупный производитель алкоголя — Novabev Group (водки Beluga, «Русский лед» и «Архангельская») также регистрировал бренд Fox and Dogs для снеков и закусок, который схож с флагманским виски компании Fox&Dogs (см. “Ъ” от 27 августа 2024 года).

Развивать новое для себя направление в Ladoga решили, основываясь на международном опыте и национальной привычке потребления виски в сочетании с мясом, грилем, шашлыком, объясняет президент группы Вениамин Грабар. По данным аналитической компании «Нильсен», с июля 2024 года по июль 2025 года натуральные продажи столовых соусов выросли на 2,7%, а денежные — на 10,1%.

Главный интерес у Ladoga в запуске сторонней продукции под алкогольными брендами — это поддержка своей основной продукции, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Особенно это важно на фоне потенциального сужения розницы для алкоголя, так как законодательные инициативы все сильнее сейчас усложняют выдачу лицензий на торговлю спиртным, поясняет эксперт. «Впрочем, массово алкогольные производители не прибегают к таким методам продвижения основной продукции»,— замечает он.

В Алкогольной сибирской группе (бренды «Пять озер», Sea Witch, Broom Dry) рассказали “Ъ”, что к ним также обращались производители чипсов, табака и соусов с предложением сотрудничества. Но компания отказывалась, посчитав, что это может помешать правильному формированию основных продуктов группы. По словам коммерческого директора Stellar Group (бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») Александра Гревцова, на рынке ранее были подобные эксперименты у других алкогольных производителей, однако это не увенчалось успехом.

Среди возможных сложностей производства сторонней продукции под алкогольными брендами Андрей Московский называет возможные репутационные риски и юридические трудности. Если само содержание рекламы соусов «Крутояр» или джемов Barrister будет направлено исключительно на продвижение соусов и джемов, то вероятность претензий со стороны регулирующих органов невелика, отмечает старший юрист юрфирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова. Хотя закон о рекламе запрещает рекламу алкоголя и средств индивидуализации такой продукции, поясняет она.

Владимир Комаров