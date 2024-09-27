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Виски закусят зонтичным

Novabev Group зарегистрировала бренд для неалкогольной продукции

Производитель водки «Белуга» Novabev Group может начать выпуск снеков и закусок под маркой Fox and Dogs. Это название соответствует одноименному бренду виски из портфеля компании. Запуск зонтичной продукции мог потребоваться из-за необходимости поддержать флагманский напиток, который в прошлом году входил в пятерку продаваемых в России виски, а в этом году отступил от лидирующих позиций.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в базе Роспатента, Novabev Group (производитель водки Beluga, «Русский лед» и «Архангельская») зарегистрировала бренд Fox and Dogs для снеков и закусок. В компании не стали комментировать планы развития этого сегмента бизнеса.

В то же время в портфеле компании есть одноименный виски Fox&Dogs. Запуск сопутствующей продукции под брендом, схожим с флагманской маркой, говорит о возобновлении практики зонтичной рекламы, которая была популярна в начале 2000-х годов, отмечает секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Учитывая, что прямое продвижение алкоголя запрещено, запуск производства снеков и закусок Fox and Dogs даст Novabev Group возможность привлечь внимание потребителей к своему виски.

Еще в 2022–2023 годах Fox&Dogs входил в топ-5 самых продаваемых в России виски, по данным NielsenIQ (проводит ритейл-аудит). Но уже к середине 2024 года вышел из пятерки лидеров.

По данным имеющегося у “Ъ” исследования NielsenIQ, за январь—июль текущего года натуральные продажи виски в целом увеличились на 20,9%, а денежные — на 5,2%. По данным аналитического агентства «ЭТА.лаб», в первой половине 2024 года продажи виски в России составили 4,35 млн дал.

По итогам 2023 года Novabev Group выпустила 9,91 млн дал водки, что соответствует первому месту в списке крупных производителей этого напитка, следует из данных участников рынка. До конца 2022 года контролирующим акционером группы был Александр Мечетин, позже он оставил руководство компанией, сократив свою долю в бизнесе с 58% до 39,38%.

Рынок виски сейчас слишком перенасыщен брендами, поскольку последние два года российские алкогольные компании активно запускают новые марки и сейчас их число должно сокращаться, считает глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. За январь—июль 2024 года число брендов виски в российской рознице уже сократилось до 42 против 45 годом ранее, по данным NielsenIQ. В Ladoga (виски Fowler's) подчеркивают, что конкуренция в сегменте значительная, поэтому производители ищут альтернативные способы продвижения своей продукции, в том числе за счет выпуска сопутствующей продукции.

На фоне западных санкций в 2022 году рынок виски РФ испытал падение на 3,3% в натуральном выражении, но образовавшийся дефицит удалось преодолеть быстро в том числе за счет роста внутреннего производства, говорит заместитель гендиректора «Татспиртпрома» (развивает бренды виски Smoky Peaks, Fire&Wood) Юрий Карякин. По его оценкам, сейчас структура продаж виски значительно перестроилась: в 2024 году доля российской продукции достигла 40% против 12% в 2020 году.

На калужском ликероводочном заводе «Кристалл» отмечают, что развитие своей торговой марки в категории снеков для Novabev Group обосновано наличием собственной сети алкомаркетов «Винлаб». Участники алкогольного рынка, с которыми пообщался “Ъ”, заявили, что пока не рассматривают возможность выходить в другие продуктовые категории, так как это затратно.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что, запустив зонтичный бренд для продвижения своего виски, Novabev Group одновременно пытается расширяться и на другие категории. Он также полагает, что это может привлечь дополнительных покупателей виски, например, из числа молодежи, среди которых популярны снеки.

Владимир Комаров

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