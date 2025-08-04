Песков: Путин готов к встрече с Зеленским после экспертной подготовки

Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским после подготовки на экспертном уровне. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге. Он отметил, что подготовительная работа для встречи пока не проделана.

«И хочу напомнить, что сам президент не исключает проведение такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние»,— сказал господин Песков журналистам.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины провести встречу с Россией на уровне лидеров в любое время. Так он отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Россия может подождать, если Украина считает, что сейчас не время для переговоров.

Во время третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила российской провести встречу Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что такой формат переговоров возможен после урегулирования соглашения между странами. По его словам, встреча президентов должна «поставить точку» в конфликте. Представитель российского президента не раз говорил, что такая встреча должна быть подготовлена, не называя возможных сроков проведения.

Подробности переговоров в Стамбуле — в материале «Ъ» «Театр одного зрителя».

Анастасия Домбицкая