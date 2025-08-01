Путин: Россия готова подождать, когда Украина будет готова к переговорам

Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать, заявил президент России Владимир Путин. Те встречи, которые прошли между российской и украинской делегациями в Стамбуле, он в целом оценил положительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время, и нужно подождать, то мы готовы подождать»,— заявил Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

«Все разочарования возникают от избыточных ожиданий»,— заявил господин Путин (цитата по ТАСС). Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, надо вести обстоятельные разговоры, но не на публике, добавил президент.

Россия, по его словам, сформулировала свои цели по урегулированию на Украине год назад. Владимир Путин подчеркнул, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет временных ограничений.