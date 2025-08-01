Зеленский вновь заявил, что готов встретиться с Путиным

Украина готова ко встрече лидеров двух стран. Так президент страны Владимир Зеленский отреагировал на заявления российского лидера Владимира Путина о перспективе новых переговоров сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters, Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters, Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

Сегодня при общении с журналистами на Валааме Владимир Путин заявил, что Россия может подождать, пока Украина будет готова к дальнейшим переговорам. «Если это сигналы подлинной готовности достойно завершить войну и установить по-настоящему прочный мир... тогда Украина еще раз подтверждает свою готовность встретиться на уровне лидеров в любое время»,— написал в соцсети X Владимир Зеленский.

Во время третьего раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила российской провести встречу Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что такой формат переговоров возможен после урегулирования соглашения между странами. По его словам, встреча президентов должна «поставить точку» в конфликте. При в Кремле конкретного ответа по поводу прямых переговоров господ Путина и Зеленского не дали. Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил лишь о том, что встреча должна быть тщательно подготовлена. Сроки ее проведения представитель российского президента не называл.

Подробности переговоров в Стамбуле — в материале «Ъ» «Театр одного зрителя».