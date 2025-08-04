В округах на выборах в новосибирское заксобрание зарегистрировано 200 кандидатов

Ровно 200 кандидатов зарегистрировано для участия в выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области в одномандатных округах. Как следует из данных ГАС «Выборы», решения о регистрации или отказе в ней приняты по отношению ко всем 214 ранее выдвинутым кандидатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В числе прошедших регистрацию только один самовыдвиженец — бывший депутат Госдумы РФ от «Единой России» (ЕР) Сергей Дорофеев. Он баллотируется в округе №38. Остальные кандидаты представляют политические партии. В их числе ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров и «Родина».

Голосование на выборах в заксобрание Новосибирской области пройдет 12-14 сентября. В одномандатных округах избирается половина состава областного парламента — 38 депутатов из 76.

Валерий Лавский