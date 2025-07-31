Главные новости за 31 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому предъявлено дополнительное обвинение по делу о коррупции — следствие инкриминировало ему три эпизода легализации доходов, предположительно полученных преступным путем, на общую сумму свыше 104 млн руб.

Первый заместитель прокурора Кубани подал иск в арбитражный суд к ООО «Специализированный застройщик ССК Крымск» и двум индивидуальным предпринимателям — Александру Лукьянову и Александру Мелишеву об истребовании из чужого незаконного владения 34 земельных участков в Крымске.

Арбитражный суд Краснодарского края завершил конкурсное производство в отношении ЗАО «Мостовской мясокомбинат». Согласно отчету конкурсного управляющего, в ходе процедуры сформирована конкурсная масса в размере 51,7 млн руб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видеообращения жильцов общежития в Новороссийске. Горожане пожаловались на аварийное состояние здания.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух компаний, оказывающих услуги по уборке общественных пространств в Краснодаре. Речь идет об ООО «Мусороуборочная компания» и АО «Мусороуборочная компания».

На территории Крыма возможны перебои с доступом к мобильному интернету. Ограничения связаны с обеспечением безопасности.

На социальные выплаты жителям Краснодарского края по линии Минтруда и социального развития в 2025 году направят 50 млрд руб.

Для дворца спорта «Черноморский» в Новороссийске разработают новый проект.