На социальные выплаты жителям Кубани в 2025 году направят 50 млрд рублей

На социальные выплаты жителям Краснодарского края по линии Минтруда и социального развития в 2025 году направят 50 млрд руб. Об этом сообщил спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко, комментируя итоги проведения «парламентских часов», которые проводятся совместно с органами исполнительной власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, из этой суммы 22 млрд руб. направят на адресную помощь семьям с детьми.

«По различным выплатам и мерам соцподдержки, в чем наш край, не без гордости отмечаю это, продолжает находиться на лидирующих позициях в стране», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Комментируя итоги проведения «парламентских часов», спикер кубанского парламента отметил, что такой формат дал возможность региональным министерствам докладывать о проделанной работе в разрезе тех вопросов, которые чаще всего адресуют жители Краснодарского края. Такие мероприятия стали одним из эффективных инструментов совместной деятельности двух ветвей государвтственной власти, добавил Юрий Бурлачко.

За четыре года, что проводятся «парламентские часы», было организовано 23 заседания с участием министерств. В этом году планируется провести шесть подобных мероприятий.

«Мы проводим эти заседания не для контроля профильного ведомства, а для того, чтобы окружающие нас реалии менялись в лучшую сторону. Ведь осведомленность депутатского корпуса обо всех аспектах работы министерств и существующей отраслевой проблематики позволяет нам оперативно реагировать на поступающие от избирателей вопросы и решать их во взаимодействии с коллегами», — рассказал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин