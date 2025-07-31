Завершено конкурсное производство Мостовского мясокомбината

Арбитражный суд Краснодарского края завершил конкурсное производство в отношении ЗАО «Мостовской мясокомбинат» Согласно отчету конкурсного управляющего, в ходе процедуры сформирована конкурсная масса в размере 51,7 млн руб. За счет имущества и поступивших денежных средств погашены требования кредиторов в размере 27,3 млн руб., за счет остальных средств произведена оплата текущих расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Завершить конкурсное производство в отношении ЗАО “Мостовской мясокомбинат”. Уполномоченному органу внести сведения о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке и сроки установленные законом»,— говорится в решении суда.

С заявлением о признании ЗАО «Мостовской мясокомбинат» несостоятельным в Арбитражный суд Краснодарского края в 2016 году обратилась Федеральная налоговая служба России. Суд удовлетворил требования ведомства и признал комбинат несостоятельным. На тот момент в реестр требований кредиторов должника внесли требования на общую сумму 1,43 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Мостовской мясокомбинат» зарегистрировано в 1998 году. Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Последним директором предприятия был Рудик Исраелян. По итогам 2022 года чистый убыток компании составил 14,2 млн руб. Мясокомбинат фактически находился в станице Переправной Мостовского района.

Наталья Решетняк