В Крыму возможны ограничения мобильного интернета из соображений безопасности

На территории Крыма возможны перебои с доступом к мобильному интернету. Как сообщает ТАСС со ссылкой на регионального оператора «Волна», ограничения связаны с обеспечением безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотовая связь при этом работает в штатном режиме. Под ограничение могут попасть все операторы.

С раннего утра 31 июля пользователи из разных районов полуострова начали сообщать о проблемах с выходом в интернет. По информации корреспондента агентства, сбои наблюдаются как в мобильной, так и в домашней сети — особенно у абонентов «ВИН мобайл» и других операторов. Голосовая связь сохраняется.

Ранее власти Краснодарского края опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о якобы запланированных с 1 августа графиках отключения сотовой связи. В департаменте информатизации и связи региона заявили, что мобильная связь и интернет продолжают работать в обычном режиме.

Анна Гречко