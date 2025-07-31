Прокуратура Кубани требует изъять у застройщиков 34 участка в Крымске

Как стало известно «Ъ-Кубань», первый заместитель прокурора Краснодарского края подал иск в арбитражный суд к ООО «Специализированный застройщик ССК Крымск» и двум индивидуальным предпринимателям — Александру Лукьянову и Александру Мелишеву об истребовании из чужого незаконного владения 34 земельных участка в Крымске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство требует передать спорные участки администрации Крымского городского поселения.

Прокуратура также просит суд обязать ответчиков передать земли муниципалитету освобожденными от построек и имущества в течение 30 дней после вступления решения суда в силу. Дополнительно истец настаивает, чтобы судебное решение стало основанием для Росреестра аннулировать записи о праве собственности застройщика на спорные участки.

В рамках спора Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер: застройщику запрещено регистрировать права на спорные территории, строить на них объекты, передавать участки третьим лицам или выполнять по ним обязательства. Кроме того, местные власти не могут выдавать разрешения на строительство в границах этих земель.

Рассмотрение дела назначено на 14 августа.

Лия Пацан