Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб на общежитие в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видеообращения жильцов общежития в Новороссийске. Об этом сообщает информационный центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители пожаловались на аварийное состояние здания: по их словам, коммуникации изношены, подвал заливает водой, в фундаменте и стенах появились трещины, в помещениях — плесень и сырость. Как отмечают жильцы, проживание в таких условиях угрожает жизни и здоровью.

Следственные органы СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по региону Алексею Маслову доложить о ходе расследования и проверке доводов обращения.

Анна Гречко