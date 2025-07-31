Главные новости за 31 июля. Новороссийск

В ходе рабочего визита в Новороссийск Вениамин Кондратьев отметил особую значимость главной городской набережной как ключевого общественного пространства. Губернатор подчеркнул, что город сочетает в себе не только промышленную, но и курортную функцию, поэтому важно избежать точечной застройки, способной нарушить его уникальный облик.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал администрацию Новороссийска и предпринимателя Юлию Самойлову разработать проектную документацию для реставрации дома землемера Черноморской губернии Василия Тюменева на улице Энгельса, 59.

Чистая прибыль «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) за январь–июнь 2025 года составила 29,814 млрд руб. по РСБУ, что на 2,68% выше показателя за аналогичный период 2024 года (29,035 млрд руб.).

В интернете появилось видеообращение жильцов новороссийского общежития к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они сообщили, что вынуждены жить в антисанитарных и опасных условиях: здание постепенно приходит в упадок, коммуникации изношены, а из-за частых прорывов труб в подвале образовались трещины в стенах и фундаменте.

Отдыхающие в Геленджике могут сэкономить до 60% на проживании, выбирая посуточную аренду вместо гостиниц. Летом средняя стоимость квартиры составляет около 5,3 тыс. руб. в сутки, тогда как номер в трехзвездочном отеле обойдется в 8,5 тыс. руб.

В Новороссийске продолжается модернизация одного из ключевых предприятий морпорта — «Новороссийского зернового терминала». Компания приступила к реализации масштабного инвестпроекта стоимостью 17,8 млрд руб.

Кикшеринговый сервис Whoosh внедрил в Новороссийске уникальную возможность аренды электросамокатов через SMS-сообщения. Разработанный сервис представляет собой временное решение, предназначенное для работы при отсутствии стабильного интернет-соединения.

После выявления критических ошибок в проекте строительства дворца спорта «Черноморский» в Новороссийске принято решение о разработке полностью новой документации и частичном демонтаже существующих конструкций.