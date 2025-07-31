Новороссийский зерновой терминал реализует инвестпроект на 17,8 млрд рублей

В Новороссийске продолжается модернизация одного из ключевых предприятий морпорта — «Новороссийского зернового терминала». Компания приступила к реализации масштабного инвестпроекта стоимостью 17,8 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который проводит рабочий день в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В прошлом году терминал переработал 7,1 млн т зерна. После завершения модернизации в 2029 году мощности увеличатся до 13 млн т ежегодно.

Проект был представлен на ПМЭФ-2024, где обсуждались перспективы развития транспортной инфраструктуры края. Инвестиции позволят укрепить позиции Новороссийска как важнейшего логистического хаба страны.

Как сообщил управляющий директор предприятия Владислав Жуков, в рамках инвестпроекта на 17,8 млрд руб. уже начато строительство новых зернохранилищ и двух современных причалов, при этом работы идут с опережением графика.