В Новороссийске ввели возможность аренды электросамокатов через СМС
Кикшеринговый сервис Whoosh внедрил в Новороссийске уникальную возможность аренды электросамокатов через SMS-сообщения. Разработанный сервис представляет собой временное решение, предназначенное для работы при отсутствии стабильного интернет-соединения, сообщили в пресс-службе компании.
Новая технология позволяет арендовать самокаты даже при полном отсутствии интернет-соединения, что делает сервис особенно полезным в прибрежной зоне и других районах города с нестабильной связью. Помимо Новороссийска, аналогичная функция доступна пользователям в Волгограде, Воронеже, Ижевске, Красноярске, Липецке, Омске, Стерлитамаке, Тольятти и Тюмени.
С лета 2025 года в нескольких регионах России, включая Краснодарский край, введены временные ограничения мобильного интернета. Эти меры связаны с необходимостью противодействия потенциальным угрозам с использованием беспилотников.
В Краснодарском крае с июня операторы связи приостанавливают мобильный интернет при получении соответствующих сигналов. Аналогичные ограничения действуют в Ростовской и Ставропольской областях, где введён особый режим безопасности.
Эти меры привели к временным перебоям в работе связи и стали причиной поиска альтернативных решений для сервисов, зависящих от интернет-соединения, включая услуги аренды электросамокатов.