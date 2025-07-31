В Новороссийске ввели возможность аренды электросамокатов через СМС

Кикшеринговый сервис Whoosh внедрил в Новороссийске уникальную возможность аренды электросамокатов через SMS-сообщения. Разработанный сервис представляет собой временное решение, предназначенное для работы при отсутствии стабильного интернет-соединения, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новая технология позволяет арендовать самокаты даже при полном отсутствии интернет-соединения, что делает сервис особенно полезным в прибрежной зоне и других районах города с нестабильной связью. Помимо Новороссийска, аналогичная функция доступна пользователям в Волгограде, Воронеже, Ижевске, Красноярске, Липецке, Омске, Стерлитамаке, Тольятти и Тюмени.

С лета 2025 года в нескольких регионах России, включая Краснодарский край, введены временные ограничения мобильного интернета. Эти меры связаны с необходимостью противодействия потенциальным угрозам с использованием беспилотников.

В Краснодарском крае с июня операторы связи приостанавливают мобильный интернет при получении соответствующих сигналов. Аналогичные ограничения действуют в Ростовской и Ставропольской областях, где введён особый режим безопасности.

Эти меры привели к временным перебоям в работе связи и стали причиной поиска альтернативных решений для сервисов, зависящих от интернет-соединения, включая услуги аренды электросамокатов.