Губернатор Кубани подчеркнул важность сохранения облика набережной Новороссийска

В ходе рабочего визита в Новороссийск Вениамин Кондратьев отметил особую значимость главной городской набережной как ключевого общественного пространства, сообщили в пресс-службе администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийск Фото: пресс-служба администрации Новороссийск

Губернатор подчеркнул, что город сочетает в себе не только промышленную, но и курортную функцию, поэтому важно избежать точечной застройки, способной нарушить его уникальный облик.

«Сохранение этой комфортной зоны — приоритетная задача. Возведение новых объектов в этом районе недопустимо, иначе мы рискуем утратить знаковое место»,— заявил глава региона.

Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что в 2023 году Новороссийск посетили порядка 1,5 миллиона туристов, а вдоль побережья функционируют 28 оборудованных пляжей. Развитию курортного потенциала, по его словам, способствуют меры, инициированные губернатором, включая запрет на жилищное строительство в 500-метровой прибрежной зоне и внедрение комплексного подхода к планированию территорий.

Отметим, что спрос на летний отдых в Краснодарском крае продолжает расти: бронирование туров на летний сезон 2025 года увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим периодом.