Суд обязал мэрию Новороссийска отреставрировать исторический дом на Энгельса

Арбитражный суд Краснодарского края обязал администрацию Новороссийска и предпринимателя Юлию Самойлову разработать проектную документацию для реставрации дома землемера Черноморской губернии Василия Тюменева на улица Энгельса, 59, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

С иском в суд вышло управление государственной охраны объектов культурного наследия края. Ведомство потребовало от собственников организовать работы по сохранению памятника регионального значения.

В этом здании в 1920-е годы функционировала музыкально-хоровая студия, которую создала дочь Тюменева, оперная певица Лидия Кича. В студии с 1920 по 1931 год занимался композитор Олег Чишко, написавший и исполнивший здесь оперу «Юдифь».

По данным Единого государственного реестра недвижимости, спорный объект принадлежит муниципалитету и предпринимателю. Суд установил, что ответчики не выполнили обязательства по разработке научно-проектной документации для реставрационных работ в установленные сроки.

Арбитражный суд обязал собственников солидарно организовать разработку необходимой документации в течение шести месяцев после вступления решения в силу. Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили это решение.

Лия Пацан