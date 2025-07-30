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Суд обязал мэрию Новороссийска отреставрировать исторический дом на Энгельса

Арбитражный суд Краснодарского края обязал администрацию Новороссийска и предпринимателя Юлию Самойлову разработать проектную документацию для реставрации дома землемера Черноморской губернии Василия Тюменева на улица Энгельса, 59, следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

С иском в суд вышло управление государственной охраны объектов культурного наследия края. Ведомство потребовало от собственников организовать работы по сохранению памятника регионального значения.

В этом здании в 1920-е годы функционировала музыкально-хоровая студия, которую создала дочь Тюменева, оперная певица Лидия Кича. В студии с 1920 по 1931 год занимался композитор Олег Чишко, написавший и исполнивший здесь оперу «Юдифь».

По данным Единого государственного реестра недвижимости, спорный объект принадлежит муниципалитету и предпринимателю. Суд установил, что ответчики не выполнили обязательства по разработке научно-проектной документации для реставрационных работ в установленные сроки.

Арбитражный суд обязал собственников солидарно организовать разработку необходимой документации в течение шести месяцев после вступления решения в силу. Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили это решение.

Лия Пацан

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