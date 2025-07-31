В Геленджике посуточная аренда выгоднее отелей почти в два раза

Отдыхающие в Геленджике могут сэкономить до 60% на проживании, выбирая посуточную аренду вместо гостиниц. Летом средняя стоимость квартиры составляет около 5,3 тыс. руб. в сутки, тогда как номер в трехзвездочном отеле обойдется в 8,5 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Геленджик вошел в список курортных городов России с наибольшей разницей в цене между арендой жилья и отелями. Наряду с Кисловодском, Зеленоградском, Светлогорском и Сочи, краткосрочная аренда здесь почти вдвое выгоднее гостиничного размещения.

Среди курортов Крыма лидерами по экономии стали Евпатория и Ялта, где отели дороже квартир на 160%. В Краснодаре разница минимальна — всего 13%.

Исследование также показало, что в городах-миллионниках посуточная аренда значительно дешевле: в Екатеринбурге — на 122%, в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке — более чем на 80%.