Чистая прибыль НМТП по РСБУ в I полугодии увеличилась на 2,68%

Чистая прибыль «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) за январь–июнь 2025 года составила 29,814 млрд руб. по РСБУ, что на 2,68% выше показателя за аналогичный период 2024 года (29,035 млрд руб.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

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Выручка компании за шесть месяцев выросла на 6,24% в годовом сопоставлении, достигнув 18,778 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась незначительно — на 0,05%, составив 10,628 млрд руб.

НМТП остается крупнейшим портовым оператором России по грузообороту. 62% акций предприятия принадлежат «Транснефти».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что акционеры ПАО «Новороссийский морской торговый порт» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,9573 руб. на акцию. Совокупный объем выплат акционерам составит порядка 18 млрд руб.