В Новороссийске разработают новый проект для дворца спорта «Черноморский»

После выявления критических ошибок в проекте строительства дворца спорта «Черноморский» в Новороссийске принято решение о разработке полностью новой документации и частичном демонтаже существующих конструкций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Предыдущие обещания сдать объект в 2025 году оказались невыполнимыми.

«Обследование показало, что текущие проектные решения могут привести к обрушению конструкций. Рисковать безопасностью людей мы не имеем права», — отметил глава региона.

Принято решение о разработке нового проекта и частичном демонтаже существующих конструкций. Вице-губернатор Евгений Пергун назначен ответственным за реализацию проекта, срок завершения которого оценивается в три года.

«Мы не можем допустить компромиссов в вопросах безопасности, — подчеркнул Кондратьев. — Объект будет достроен, но только после устранения всех выявленных недостатков».