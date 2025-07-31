Глава СКР поручил проверить условия проживания в новороссийском общежитии

В интернете появилось видеообращение жильцов новороссийского общежития к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они сообщили, что вынуждены жить в антисанитарных и опасных условиях: здание постепенно приходит в упадок, коммуникации изношены, а из-за частых прорывов труб в подвале образовались трещины в стенах и фундаменте. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам жильцов общежития, в помещениях постоянно сыро, распространяется плесень, что угрожает здоровью людей. Они требуют признать здание аварийным, но их проблема остаётся без решения.

По данному факту следственные органы СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Руководитель Следственного комитета поручил начальнику краевого следственного управления А. К. Маслову предоставить отчет о ходе расследования и мерах, принятых по обращению граждан.