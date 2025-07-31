На Кубани при разработке схем дорожного движения похищено 64 млн рублей

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей, один из которых был руководителем отдела в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Под предлогом разработки документации для комплексных схем дорожного движения злоумышленники похитили бюджетные средства в размере 64 млн руб., сообщает краевая прокуратура.

По версии обвинения, в период с 2018 по 2022 год фигуранты дела участвовали в заключении контрактов с администрациями муниципальных образований Кубани. Подрядчики брали на себя обязательства разработать документы для комплексных схем дорожного движения в муниципалитетах. Средства по контрактам были получены в полном объеме, чему способствовал сотрудник краевого министерства транспорта. При этом работы фактически не были выполнены. Когда муниципалитеты пытались внедрять разработанную документацию, это оказалось невозможным.

В уголовном деле насчитывается 40 эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также 3 эпизода легализации незаконно полученных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий и содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар