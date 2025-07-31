В Крыму после крушения танкеров обезвредили 100 тонн нефтяных отходов

В Крыму обезвредили 100 тонн отходов, собранных на побережье в ходе ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, отходы были обезврежены с помощью биопрепарата. Теперь они могут использоваться на рекультивируемых полигонах и в карьерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Суть метода — разложение нефти и нефтепродуктов за счет введения в отходы нефтеокисляющих микроорганизмов»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале. Глава республики также отметил, что общий объем поступивших на лицензированную площадку отходов превышает 900 тонн. Из них более 873 тонн составляет загрязненный грунт. Все собранные нефтепродукты планируют утилизировать до конца года.

Напомним, разлив мазута в Керченском проливе произошел в середине декабре 2024 года после крушения двух танкеров «Волгонефть». Президент России Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми страна сталкивалась в последние годы.

О том, как в декабре 2024 года возле Керчи потерпели крушение два судна с нефтепродуктами, «Ъ» писал в материале «Танкеры не справились со штормом».

Александр Дремлюгин, Симферополь