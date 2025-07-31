Главные новости к утру 31 июля

Кризис на авторынке вынуждает дилеров сокращать издержки и уходить от привычной модели бизнеса. Компании закрывают нерентабельные точки, отказываются от контрактов с брендами и отдельных направлений, фокусируясь на прибыльных салонах и запуская новые сервисы. По итогам года дилеры прогнозируют закрытие 10–20% автосалонов.

По итогам первой половины 2025 года экспорт меди в Китай из РФ вырос более чем на 80% и превысил результат всего 2019 года. Российские производители воспользовались отменой экспортных пошлин на катодную медь и перенаправлением мировых поставок в США. Спрос на медь в Китае может вырасти и во втором полугодии.

Розничные продажи табачной продукции за год увеличились на 4,9%. Но количество профильных точек реализации, несмотря на рост спроса, сократилось на 4–9%. Это объясняется заявлениями властей о возможном ограничении продаж вейпов, за счет которых и растет рынок.

Администрация США ввела крупнейший пакет санкций против Ирана за время президентского срока Дональда Трампа. Более 115 новых санкций Минфина затрагивают более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани — Мохаммедом Хоссейном Шамхани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты согласились на торговую сделку с Республикой Корея. Стороны согласились на пошлину на импорт в США для Южной Кореи в размере 15%. По словам господина Трампа, в рамках сделки, Южная Корея предоставит США $350 млрд долларов в виде инвестиций, а также приобретет СПГ или других энергопродуктов на $100 млрд.

Избирком Еврейской автономии завершил процедуру приема документов для регистрации кандидатов на пост губернатора региона. Избирательная кампания в регионе стартовала 9 июня. Выборы губернатора в ЕАО пройдут 12—14 сентября. Будет открыто 160 избирательных участков.

Одна из пемзовых скал Кутхиных батов — уникального природного объекта Южно-Камчатского заказника, частично разрушилась после сильнейшего землетрясения 30 июля в Авачинском заливе.

Один человек погиб, семеро получили травмы в Японии при эвакуации из-за цунами, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Цунами было вызвано землетрясением на Камчатке.

Суд на Камчатке признал виновным в коррупции при реализации нацпроекта бывшего замглавы краевого минздрава региона Виктора Еперина. За получение и дачу взяток (ст. 290 и ст. 291 УК) чиновник приговорен к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 9 млн руб. Также он лишен на семь лет права занимать ряд должностей в госорганах и учреждениях.