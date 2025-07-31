От землетрясения на Камчатке разрушился один из Кутхиных батов

Одна из пемзовых скал Кутхиных батов — уникального природного объекта Южно-Камчатского заказника, частично разрушилась после сильнейшего землетрясения 30 июля в Авачинском заливе, сообщили «Ъ» в Кроноцком заповеднике. Это обнаружили сотрудники службы охраны заповедных территорий, которые после мощного подземного толчка провели осмотр окрестностей Курильского озера.

Кутхины баты расположены примерно в 4 км от кордона «Озерный». Эту природную достопримечательность посещают все участники многодневных походов в окрестностях озера.

«Была оперативно осмотрена вся туристическая и режимная инфраструктура на подведомственных территориях, каких-либо повреждений не выявлено, однако из 17 объектов природного показа незначительно пострадало урочище Кутхины баты. Поэтому экскурсии будут организованы на безопасном расстоянии и в сопровождении госинспекторов»,— сообщил «Ъ» и. о. директора Кроноцкого заповедника Всеволод Яковлев.

Как уточнил старший госинспектор заповедника Евгений Денгес, основательно разрушена средняя скала из группы трех природных изваяний, которая обычно «встречает» туристов и путешественников.

Ученые усматривают в этом и плюсы. «Мы ежегодно становимся свидетелями интереснейших геологических, вулканических, сейсмических событий. Тем и привлекает наших сотрудников работа в заповедной системе именно на Камчатке, где все непредсказуемо и всегда есть место необычным наблюдениям и новым научным открытиям»,— поделился замдиректора заповедника по науке Дмитрий Пилипенко.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский