Один человек погиб, семеро пострадали в Японии при эвакуации из-за цунами

Один человек погиб, семеро получили травмы в Японии при эвакуации из-за цунами, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Цунами было вызвано землетрясением на Камчатке.

Один человек погиб в результате аварии, в попытке эвакуироваться на автомобиле из прибрежной зоны в префектуре Кумамото. Семеро пострадавших получили травмы во время эвакуации.

Опасность цунами сохраняется практически для всего тихоокеанского побережья Японии. К береговой линии восточных, северо-восточных и северных регионов страны в среду пришли волны высотой от 20 см до 1,3 м. Есть ли пострадавшие именно в результате цунами — неизвестно.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года магнитудой 8,7. Повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы. Власти заявили, что серьезных разрушений нет.

Подробнее о землетрясении — в материале «Камчатка ушла из-под ног».