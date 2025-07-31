Автобизнес ищет где развернуться

Кризис на авторынке вынуждает дилеров сокращать издержки и уходить от привычной модели бизнеса. Компании закрывают нерентабельные точки, отказываются от контрактов с брендами и отдельных направлений, фокусируясь на прибыльных салонах и запуская новые сервисы. По итогам года дилеры прогнозируют закрытие 10–20% автосалонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Российские дилеры оптимизируют бизнес в условиях торможения экономики и слабого спроса на авторынке, рассказали “Ъ” участники отрасли. Одни сокращают количество точек, другие — трансформируют подход к бизнесу, следует из опроса “Ъ”. По оценке гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, количество шоурумов в России за второй квартал снизилось на 137, до 2,95 тыс. точек, число дилерских контрактов — на 183, до 4,33 тыс. контрактов. Самые большие потери, по оценке господина Целикова, понес «КлючАвто». «К началу текущего года число контрактов сократилось до 90, а к июлю осталось лишь 36»,— отмечает он.

Дилеры отказываются от нерентабельных франшиз, тем самым сокращая свои издержки, рассказывает гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич. Закрываются, по словам топ-менеджера, прежде всего марки, которые продают по несколько автомобилей в месяц на одного дилера: «Это могут быть показывающие наибольшее падение бренды и те, кто не смог выдержать конкуренции рынка».

По данным “Ъ”, под сокращение подпадают не только шоурумы с автомобилями массового и премиум-сегмента, но и люкс-класса. В частности, в «Москва-Сити» «Автодом» закрыл центр продаж автомобилей Lamborghini. «На текущий момент необходимости в такой точке нет. При этом мы сохранили и продолжаем работать в основной локации»,— сообщили “Ъ” в «Автодоме».

Часть игроков может закрывать отдельные направления. Например, «Борисхоф», по данным “Ъ”, перестал работать на рынке автомобилей с пробегом и больше не принимает машины на выкуп: об этом клиенту объявили в колл-центре дилера. В «Борисхоф» отказались от комментариев.

Классический формат бизнеса — выкупаешь автомобиль и продаешь в рынок — уходит в прошлое, поскольку становится слишком высокорисковым в условиях волатильного курса и нестабильной ситуации в экономике, рассказала в интервью “Ъ” гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова (см. материал на стр. 1). «Рольф» в этих условиях внедряет цифровые сервисы, в частности, в сегменте подержанных машин, становясь посредником между продавцом и покупателем. Коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин связывает уход от классической модели бизнеса в том числе с ростом онлайн-продаж и увеличением конкуренции. «Появление новых игроков, включая онлайн-ритейлеров и мультибрендовые автосалоны, создает давление на традиционные дилерские сети»,— поясняет он.

По мнению гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, трансформация авторитейла происходит, однако тренда на уход от классической модели бизнеса топ-менеджер не наблюдает. «Мы переходим на китайскую концепцию, когда на первом месте продажи, а сервис — это малозначимая и относительно не нужная сфера. Для нас это болезненно»,— рассказывает он. Господин Ольховский уточняет, что компания не сокращает число точек продаж, но «перераспределяет усилия» для более позитивного результата. При этом все автодилеры, уверен топ-менеджер, работают сейчас с околонулевой рентабельностью под давлением китайских дистрибуторов. «До середины лета дилеры верили, что еще может наступить ренессанс в бизнесе, но сейчас есть определенная апатия, и довольно большое количество владельцев думает о переформатировании своих локаций под другие цели. А кто-то просто выводит оборотные средства из бизнеса»,— рассуждает Андрей Ольховский.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев говорит, что интерес производителей смещается с доходности дилеров для выстраивания долгосрочных отношений в сторону решения собственных задач по захвату рынка «во что бы то ни стало и любой ценой». В «Авилоне», по его словам, есть примеры закрытия торговых точек для переформатирования их под другие бренды. А часть франшиз, хорошо работавших полтора года назад, по его словам, сегодня показывает ноль либо минус по операционной прибыли.

Участники отрасли, опрошенные “Ъ”, скорее пессимистичны в оценках будущего авторитейла. Госпожа Виноградова полагает, что рынок ждет череда банкротств или поглощений, а Андрей Ольховский прогнозирует сокращение дилерских центров в среднем на 10–15% по итогам года. «Если ситуация не изменится, в следующем году сокращение будет еще больше»,— уверен он. Из-за отсутствия прибыли существует вероятность закрытия около 20% автосалонов, в основном в крупных городах, добавляет господин Житнухин. «Особенно тех, которые не имеют собственных площадей, а их модели не пользуются спросом. В группе риска такие марки, как Kaiyi, BAIC и Livan, "Москвич" и "Соллерс"»,— перечисляет он.

Наталия Мирошниченко, Владимир Лавицкий