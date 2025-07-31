Трамп объявил о торговой сделке с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты согласились на торговую сделку с Республикой Корея. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Стороны согласились на пошлину на импорт в США для Южной Кореи в размере 15%.

По словам господина Трампа, в рамках сделки, Южная Корея предоставит США $350 млрд долларов в виде инвестиций, а также приобретет СПГ или других энергопродуктов у США на $100 млрд.

Полная сумма сделки будет объявлена в течение двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён прибудет в Белый дом на двустороннюю встречу.

Ранее Дональд Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Японией. Тогда президент назвал ее, возможно, «самой крупной из когда-либо заключенных». Сделка включает в себя инвестиции со стороны Японии и 15-процентный тариф на импорт.