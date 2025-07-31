На должность губернатора ЕАО претендует восемь человек

Избирком Еврейской автономии завершил процедуру приема документов для регистрации кандидатов на пост губернатора региона, сообщается в Telegram-канале комиссии. Из девяти изначальных претендентов только один не сдал документы и выбыл из выборной кампании — оптовик Дмитрий Ведерников, которого выдвигала партия «Зеленые».

Пакеты документов с подписными листами сдали врио губернатора Марии Костюк, выдвинутая «Единой Россией» и уже получившая кандидатское удостоверение, секретарь Биробиджанского горкома КПРФ и депутат гордумы Александр Щербина, депутат Заксобрания ЕАО и лидер реготделения «Справедливой России — За Правду» Владимир Дудин. ЛДПР на выборах представит координатор реготделения и депутат Заксобрания Василий Гладких.

От «Новых людей» заявлен индивидуальный предприниматель Владимир Потапенко, от партии «Родина» — председатель совета реготделения Сергей Антропенков, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — директор областного центра соцобслуживания Елена Ворошилова, а от «Коммунистов России» — военный пенсионер Александр Крупский.

Избирательная кампания в регионе стартовала 9 июня. Выборы губернатора в ЕАО пройдут 12—14 сентября. Будет открыто 160 избирательных участков.

Дарья Балобанова, Биробиджан