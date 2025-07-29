Главные новости за 29 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром 29 июля сотрудники Центра «Э» задержали на Московском вокзале в Петербурге депутата Законодательного собрания Ленинградской области, лидера фракции КПРФ Ивана Апостолевского. По информации 47news, причина задержания господина Апостолевского — в давней публикации в соцсетях, где он писал про оппозиционного политика Алексея Навального.

Региональное отделение КПРФ по Ленинградской области связало утреннее задержание лидера фракции в Законодательном собрании Ивана Апостолевского с давлением на партию. В этом году в 47-м регионе пройдут выборы губернатора. Парламентария задержали на Московском вокзале Петербурга. Он возвращался из рабочей поездки в Китай в составе делегации КПРФ.

В Петербурге мигрантам до конца 2025 года будет запрещено работать в сфере такси. Соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов. Решение направлено на «повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ».

В Петербурге состоялось торжественное открытие площади Хошимина у станции метро «Проспект Просвещения». В церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и супруга генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли. Градоначальник напомнил, что около полувека назад — в 1977 году — город Хошимин стал первым вьетнамским побратимом Ленинграда.

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по созданию новой городской автостоянки. Начальная (максимальная) цена контракта по тендеру составляет 281,4 млн рублей. Согласно техзаданию, новую автостоянку предполагается разместить на Ленинградской улице в поселке Парголово. Все работы необходимо завершить до конца ноября этого года.

Пожарные тушили возгорание в двухэтажном административно-офисном здании на территории Андреевского рынка, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Пожар охватил кровлю в доме 18 по Большому проспекту Васильевского острова в 16:00. Справиться с огнем удалось спустя два часа 14 минут усилиями пяти пожарно-спасательных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал.

Петербуржец бросил дымовую шашку в отделе Банка «Санкт-Петербург» на Октябрьском бульваре, 16, в Пушкине. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 27-летний молодой человек, сейчас он находится в отделе полиции. По предварительной версии, петербуржец действовал по указанию неизвестных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Последний пассажирский катамаран серии «Котлин» с названием «Форт Шанец» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе ОСК. Всего для курсирования между центром Петербурга и музейно-историческим парком «Остров фортов» сделали шесть подобных судов. Указанные катамараны могут проходить под сводами мостов и развивают скорость до 27 узлов.

Двухпутный проходческий щит «Надежда» прошел под ЗСД и приблизился к будущей станции «зеленой» ветки метро «Каменка». В общей сложности комплекс преодолел отметку в 1592 кольца тоннеля. На площадке будущего вестибюля «Каменки» сегодня активно ведутся работы по сооружению стены в грунте — к станции щит должен подойти в конце октября.

АО «Метрострой Северной столицы» объявило конкурс на разработку проектной и рабочей документации на строительство четырех наклонных ходов станций «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 473 475 706,44 рубля. Срок подачи заявок — до 13 августа.

Незаконный спортивный комплекс Sport Palace, расположенный в Приморском парке Победы на Крестовском острове, демонтировали на 20%. Разборка объекта площадью более 9 тыс. кв. м. продолжается уже три недели. На текущий момент демонтированы стеклянные конструкции, купол нижнего теннисного корта вместе с примыкающими помещениями.