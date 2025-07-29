На проектирование спусков Красносельско-Калининской линии выделят 18,5 млрд рублей

АО «Метрострой Северной столицы» объявило конкурс на разработку проектной и рабочей документации на строительство четырех наклонных ходов станций «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 473 475 706,44 рубля. Срок подачи заявок — до 13 августа. Работы будут выполняться в рамках проектирования и строительства Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». В заявке указан участок от «Путиловской» до «Каретной».

Итоги конкурса будут подведены 21 августа.

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Дарья Астанина