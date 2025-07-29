Спортивный комплекс Sport Palace на Крестовском острове демонтировали на 20%

Незаконный спортивный комплекс Sport Palace, расположенный в Приморском парке Победы на Крестовском острове, демонтировали на 20%, сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом

Разборка объекта площадью более 9 тыс. кв. м. продолжается уже три недели. На текущий момент демонтированы стеклянные конструкции, купол нижнего теннисного корта вместе с примыкающими помещениями.

Работы ведутся вручную с максимальной осторожностью, чтобы сохранить зеленые насаждения и минимизировать воздействие на экосистему парка. Для погрузки и сортировки крупных объектов используют спецтехнику.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комплекс сгорел в сентябре 2024 года. Работы по демонтажу Sport Palace обойдутся в 92 млн рублей.

Андрей Маркелов