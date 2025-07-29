Сотрудники МЧС потушили горящую крышу Андреевского рынка на Васильевском острове

Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном административно-офисном здании на территории Андреевского рынка, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Пожар охватил кровлю в доме 18 по Большому проспекту Васильевского острова в 16:00.

Справиться с огнем удалось спустя два часа 14 минут усилиями пяти пожарно-спасательных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее, спасатели серьезно разворотили кровлю здания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жительница Петербурга попала в больницу после пожара на проспекте Мечникова. В доме 3/2 выгорела одна комната в двухкомнатной квартире.

Андрей Маркелов