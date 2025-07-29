В Санкт-Петербурге открыли площадь Хошимина

В Петербурге состоялось торжественное открытие площади Хошимина. В церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и супруга генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли, сообщает пресс-служба Смольного.

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Также на торжественном мероприятии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхой и его супруга Ле Линь Лан, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Во время церемонии прозвучали гимны России и Вьетнама. К памятнику первому президенту Республики Хо Ши Мину возложили цветы.

«Сегодня мы официально открываем в Петербурге площадь Хошимина. Это еще один символ крепкой дружбы России и Вьетнама. Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам уделяют особое внимание развитию сотрудничества»,— отметил Александр Беглов.

Губернатор также подчеркнул, что отношения между РФ и Вьетнамом стали примером того, как разные народы могут быть настоящими партнерами. Господин Беглов напомнил, что около полувека назад — в 1977 году — город Хошимин стал первым вьетнамским побратимом Ленинграда. Уже в 1978 году была открыта улица Хошимина. Новая городская площадь располагается между этой улицей и проспектом Просвещения.

В 2023 году в Петербурге состоялось торжественное открытие памятника первому президенту Республики.

Дарья Астанина