В Петербурге мигрантам запретили работать в такси

В Петербурге мигрантам до конца 2025 года будет запрещено работать в сфере такси. Соответствующее решение принял губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Отмечается, что решение направлено на «повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ». Запрет предполагает невозможность привлечения хозяйствующими субъектами иностранцев, трудящихся по патентам, к работе, предполагающей «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» (код ОКВЭД — 49.32).

При этом, добавили в правительстве региона, предусмотрен трехмесячный переходный период, в течение которого можно будет завершить действующие трудовые отношения и привлечь к работе новых сотрудников.

«Введение запрета на указанный временной период (до конца 2025 года) позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году»,— пояснили в Смольном.

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге полиция провела очередной профилактический миграционный рейд. На стройке у аэропорта Пулково сотрудники МВД проверили документы у 600 человек.

Дарья Астанина