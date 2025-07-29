На создание новой городской автостоянки в Парголово потратят более 281 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по созданию новой городской автостоянки на севере города. Начальная (максимальная) цена контракта по тендеру составляет 281,4 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, новую автостоянку предполагается разместить на Ленинградской улице (земельный участок 21) в поселке Парголово. Все работы необходимо завершить до конца ноября этого года.

Заявки на конкурс принимаются до 12 августа 2025 года. Подведение итогов запланировано на 13 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в первом полугодии 2025 года доходы от эксплуатации платного парковочного пространства в Петербурге составили около 3,9 млрд рублей. В эту сумму входят парковочные сессии, парковочные разрешения, абонементы и уплата штрафов.

Андрей Цедрик