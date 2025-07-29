В уральском полпредстве обсудили подготовку к выборам в Свердловской области

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Борис Кириллов провел совещание по подготовке к Единому дню голосования в Свердловской области. По данным полпредства, участники встречи обсудили применение системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), меры по «обеспечению прозрачности избирательного процесса» и вопросы охраны общественного порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Кириллов Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский (второй слева) и вице-губернатор региона Олег Чемезов (третий слева) Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Следующая фотография 1 / 2 Борис Кириллов Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский (второй слева) и вице-губернатор региона Олег Чемезов (третий слева) Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Основное внимание уделено обеспечению устойчивости общественно-политической ситуации в регионе в период избирательной кампании»,— добавили в полпредстве. Господин Кириллов призвал силовые структуры, избирательные комиссии и органы исполнительной власти к «оперативному межведомственному взаимодействию» в ходе проведения голосования на выборах 12-14 сентября.

В сентябре в Свердловской области состоятся пять избирательных кампаний, включая досрочные выборы губернатора. На подготовку к голосованию и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона направят около 600 млн руб. Должность губернатора Свердловской области стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

В качестве кандидатов на должность главы региона парламентские партии выдвинули господина Паслера («Единая Россия»), депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместителя председателя свердловского заксобрания Александра Ивачева (КПРФ), депутатов регионального парламента Александра Каптюга (ЛДПР) и Ранта Краева («Новые люди»). Непарламентские партии утвердили в качестве кандидатов главного редактора информагентства «Контроль» Динамудина Садихова («Гражданская инициатива») и екатеринбургского юриста Ивана Волкова («Российский общенародный союз»).

Этап выдвижения претендентов на досрочных выборах губернатора завершился 25 июля. В среду, 30 июля, облизбирком завершит прием документов, необходимых для регистрации кандидатов. На момент публикации их уже предоставили Денис Паслер, Андрей Кузнецов и Александр Ивачев.

Василий Алексеев