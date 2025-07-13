ЛДПР выдвинула Каптюга в губернаторы Свердловской области вместо Наумова

Реготделение ЛДПР выдвинуло на досрочные выборы губернатора Свердловской области руководителя фракции либерал-демократов в заксобрании региона Александра Каптюга. Его кандидатуру поддержали 34 делегата партийной конференции, выступили «против» — два.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Каптюг заявил, что в случае победы на выборах защитит уральцев от нелегальных мигрантов, наркоторговцев, бюрократии, фальсификата на прилавках, телефонного и интернет-мошенничества, от роста тарифов ЖКХ и цен в магазинах, от проблем в сферах здравоохранения и экологии. «В ходе кампании посещу многие муниципалитеты, встречусь с координаторами местных отделений, с активом и с жителями. Основой акцент будет сделан на обращения граждан»,— заверил он.

Александру Каптюгу 46 лет. Он уроженец города Могилев (Белоруссия), с 1993 года работал тренером-преподавателем по Дзю-до, в 1997 году поступил на службу в ВС РФ. С 1999 года трудился в «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», с 2002 года — менеджером по сбыту «Южно-Уральская трубная компания», с 2005 года — генеральным директором компании. До 2021 года работал директором «Уральской производственной компании» (с 2012 года) и генеральным директором «Каслинского механического предприятия» (с 2014 года), позже ушел с занимаемых должностей в связи с переходом в ЛДПР на пост координатора свердловского реготделения партии и с избранием депутатом заксобрания Свердловской области от либерал-демократов.

Изначально партийцы утвердили в качестве кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Станислава Наумова. Он пояснил, что избирательная кампания в Свердловской области должна стать «подготовкой» либерал-демократов к выборам в нижнею палату российского парламента в 2026 году, и завил о необходимости «новой индустриализации» для Среднего Урала. Спустя неделю господин Наумов сообщил о выходе из предвыборной гонки в связи с трудностями по сбору подписей депутатов муниципальных дум для регистрации своей кандидатуры в избиркоме. «Мы направили всем обращения и получили ответы, где депутаты говорят, что они уже отдали свои подписи за других кандидатов»,— добавил Станислав Наумов.

Как рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области, изначально региональные власти согласовали с администрацией президента и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в качестве кандидата Александра Каптюга, но затем, либерал-демократы, якобы без предупреждений, выдвинули Станислава Наумова. «Это право партии, собирайте подписи, никто не мешает. Но Наумова главы и муниципальные депутаты не знают. Подписаться в качестве личной инициативы никто не захотел»,— пояснил собеседник.

По словам источника, Станислав Наумов мог использовать историю с выдвижением в качестве личного PR. «То, как легко сдался Наумов, даже не попытавшись ездить по муниципалитетам, показывает, что изначально такой сценарий и предусматривался. Возможно, он пойдет в следующем году по территориальной группе ЛДПР, в округе куда входят Челябинская и Свердловская область. Вот он и пиарится без денег»,— сказал собеседник.

Александр Каптюг ранее участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. По итогам голосования кандидат от ЛДПР занял пятое место (поддержали 29 857 избиратель; 3,17% от общего числа проголосовавших), уступив претендентам от «Новых людей» (НЛ) Александру Демину (60 883; 6,47%), от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Андрею Кузнецову (86 047; 9,15%), от КПРФ Александру Ивачеву (121 351; 12,9%) и от «Единой России» (ЕР) Евгению Куйвашеву (618 617; 65,78%).

Господин Каптюг стал пятым кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области среди парламентских партий. Первым в качестве претендента был утвержден врио губернатора Денис Паслер (ЕР), вторым — депутат заксобрания Рант Краев (НЛ), третьим — депутат Госдумы Андрей Кузнецов (СРЗП), четвертым — вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ).

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев