Главные новости за 28 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Днем 28 июля на черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность. Уведомление поступило около 15:42 по мск через мобильное приложение МЧС России.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов из Москвы в Сочи на фоне сбоя в системе. Общее число отмененных вылетов из московского аэропорта «Шереметьево» утром 28 июля достигло порядка 50.

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали троих человек, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб. По информации ведомства, фигуранты намеревались поджечь объекты транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.

ФАС России возбудила дело против шести организаций по подозрению в создании картеля на торгах по ремонту электросетевых объектов в Краснодарском крае и Татарстане общей стоимостью свыше 2,7 млрд руб.

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск бывшего совладельца агропромышленного холдинга «Покровский» Аркадия Чебанова к его экс-партнеру по бизнесу Андрею Коровайко. Поводом для иска стало требование признать недействительным договор купли-продажи акций от 2016 года и взыскать с Коровайко свыше 3 млрд руб.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления ведомства представить доклад о ходе и результатах судебного разбирательства по делу об убийстве женщины и ее малолетней дочери, совершенном в Краснодаре в январе 2023 года.

Краснодарский приют для животных «Краснодог», функционирующий с 2002 года, объявил о возможном закрытии в связи с финансовыми трудностями и превышением лимита на содержание подопечных.

Геленджик принял 386,5 тыс. туристов в июне 2025 года при средней заполняемости объектов размещения около 70%.