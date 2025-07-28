Приют для животных «Краснодог» в Краснодаре объявил о возможном закрытии

Краснодарский приют для животных «Краснодог», функционирующий с 2002 года, объявил о возможном закрытии в связи с финансовыми трудностями и превышением лимита на содержание подопечных. В заявлении, опубликованном представителями организации, говорится о дефиците средств на приобретение медикаментов, вакцин, выплату заработной платы и текущее содержание животных, а также о невозможности принимать новых животных из-за отсутствия мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным приюта, ежемесячный дефицит бюджета составляет порядка 1,5 млн руб., что привело к судебным искам со стороны поставщиков за неоплаченные счета. В «Краснодоге» заявили, что стабильная поддержка со стороны 1,5 тыс. человек в виде регулярного пожертвования в размере 1 тыс. руб. позволила бы сохранить учреждение.

Критическая ситуация усугубляется переполненностью: в одном из корпусов приюта находятся порядка 150 кошек, а из-за нехватки мест травмированных животных временно размещают в вольерах, предназначенных для собак. Руководство приюта охарактеризовало происходящее как «последний крик о помощи» и не исключает полного прекращения работы в случае отсутствия поддержки.

Вячеслав Рыжков