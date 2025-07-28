На Кубани задержали троих подозреваемых в подготовке терактов по заданию Украины

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали троих человек, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий по заданию украинских спецслужб. По информации ведомства, задержанные намеревались поджечь объекты транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди подозреваемых — двое граждан России и один выходец из страны Центральной Азии. В ФСБ уточнили, что задержанные предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа, обеспечивающего работу железнодорожного оборудования, а также планировали вывести из строя объект одного из отечественных сотовых операторов.

Ведомство продолжает оперативные мероприятия.

Вячеслав Рыжков